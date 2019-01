Répression au Zimbabwe: les réseaux sociaux toujours coupés

Devant le siège de l’ANC (Congrès national africain, le parti au pouvoir), le révérend Moyo et des dizaines de Zimbabwéens appellent le parti et d’autres acteurs à suivre la position de l’Union européenne et des Etats-Unis en condamnant les violences. « Nous demandons à la SADC et l’Union Africaine de venir, d’agir et de sauver le Zimbabwe. Sauver les gens qui se font tuer. Aujourd’hui on doit tous fuir dans les pays voisins pour échapper au régime », rappelle-t-il.

Pour Emmanuel Banda, l’ANC sud-africaine et la Zanu-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe, se sont souvent soutenues car sont deux alliés historiques de la période de libération. « Ramaphosa a la même attitude que les présidents précédents, Mbeki et Mothlante. Le seul qui nous a aidé c’est Jacob Zuma. Il n’a jamais officiellement supporté les actes criminels de Robert Mugabe », soutient-il.

Certains appellent à une intervention armée sud-africaine. Peu probable pour Hamu Patina. « Ce n’est pas possible pour les soldats sud-africains d’intervenir. Mais je crois en la puissance du dialogue. L’Afrique du Sud doit s’indigner pour que le régime zimbabwéen ait honte de ses actes », affirme-t-il.

La diaspora zimbabwéenne sera présente tout le week-end à Pretoria devant le palais présidentiel et l’ambassade de leur pays.