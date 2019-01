Inauguration du pont entre le Sénégal et la Gambie: plus qu’un symbole

Après des mois d'attente, le Sénégal et la Gambie ont inauguré un pont, ce lundi 21 janvier, et c’est plus qu’un symbole. En effet, ce pont doit permettre de désengorger le réseau routier ouest-africain, de désenclaver la Casamance et de doper les échanges commerciaux dans la sous-région.

Le pont séné-gambien est un rêve vieux de 50 ans, brisé à de nombreuses reprises, parfois par manque de financement, parfois à cause des tensions entre les deux voisins. Adama Barrow et Macky Sall ont utilisé la même expression et évoqué une « journée historique » car le rêve s’est enfin réalisé.

1 000 mètres de long, 12 de large, le pont de Farafenni a coûté 75 millions d’euros, financés par la Banque africaine de développement. Ce nouveau pont va aussi permettre de rallier Dakar à Ziguinchor, en huit heures.

Le pont séné-gambien sera ouvert à la circulation dès mardi pour les véhicules et d’ici cet été pour les camions, car il faut roder l’ouvrage.