On est assez surpris parce que, effectivement Bertrand Zibi n’a toujours pas été jugé. Aucun procès n’est en vue. Si on prend le code de procédure pénale gabonais, normalement le juge d’instruction doit boucler son enquête dans un laps de temps d’environ 18 mois. Maintenant, cela fait plus de 28 mois qu’il est en prison. Concrètement, sa détention est illégale. On a le sentiment que le régime veut que cet opposant soit en prison. Il faut se rappeler qu’en pleine campagne électorale pour la présidentielle d’août 2016, Bertrand Zibi, qui était alors député du PDG, a décidé, c’était le 23 juillet 2016, de démissionner publiquement du parti, en plein meeting, face au chef de l’Etat. Cette démission a été filmée et on a très rapidement vu sur Twitter, sur YouTube. Et effectivement, cela a été considéré comme une sorte d’humiliation pour le chef de l’Etat.