Burundi: des reporters se souviennent de Jean Bigirimana disparu depuis deux ans

Au Burundi, les journalistes du dernier représentant indépendant de la presse écrite encore présent au Burundi, se souvenaient mardi de Jean Bigirimana, journaliste de l'hebdomadaire Iwacu. Ce dernier est porté disparu depuis le 22 juillet 2016, au plus fort de la répression consécutive à la contestation de la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015.

Les témoignages recueillis sur les lieux de la disparition de Jean Bigirimana dans le centre du Burundi avaient permis d'établir que le journaliste avait été arrêté par le Service national de renseignement, le SNR qui dépend directement de la présidence. Depuis plus de nouvelles. Abbas Mbazumutima, le rédacteur en chef adjoint de Iwacu porte toujours dans son cœur le deuil de son ami et confrère. « Le deuil, je le porte toujours. Il y a un portrait géant qui est accroché sur un des murs, dans les enceintes d’Iwacu. Et je pleure chaque matin quand j’aperçois ce portrait. Une petite prière et j’entre au bureau. C’est comme ça, c’est devenu mon rituel. Mais côté enquête, franchement qu’est-ce qu’il faut dire ? On avait dans le temps demandé qu’il y ait des tests ADN quand on a découvert les deux corps qu’on avait repêchés dans la rivière Mubarazi. Mais, cela n’a pas été fait. Aujourd’hui, les choses en sont là ».

La justice burundaise avait évoqué son intention d’ouvrir une enquête, mais les recherches et investigations ne semblent pas être une priorité. « Franchement, il n’y a pas de nouvelles. J’ai l’impression que ce dossier, c’est fini. C’est ce genre de dossier qui moisit dans un tiroir quelconque. Je ne sais pas s’il y a quelqu’un franchement qui s’occupe de ça. Côté Iwacu, on demande toujours la justice, que l’on sache au moins la vérité parce que je n’espère pas retrouver Jean vivant », conclut Abbas Mbazumutima.