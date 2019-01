Côte d’Ivoire: les magistrats en colère

En Côte d’Ivoire, le pouvoir judiciaire laisse exprimer ses inquiétudes. Les magistrats dénoncent des pressions et des intimidations, notamment de la part du pouvoir. La déclaration émane de l’Union nationale des magistrats de Côte d’Ivoire et l’Association syndicale de la magistrature, qui réclament le respect de l’indépendance de la justice en interpellant le chef de l’Etat.

« Une dégradation de leurs conditions morales et psychologiques dans le travail », « des violations récurrentes des textes » sans compter les « menaces et les immixtions dans l’exercice de leurs fonctions ». Les magistrats ne mâchent pas leurs mots pour décrire leur environnement de travail.

Dans un communiqué diffusé la semaine dernière, l’Union nationale des magistrats de Côte d’Ivoire et l’Association syndicale de la magistrature déplorent des critiques de jugements rendus, des mutations soudaines considérées comme des sanctions pour avoir dit le droit. Et plus grave, des ingérences et menaces de la part de l’exécutif. La pression semble telle que la déclaration commune ne dévoile aucun nom de magistrats, par peur de représailles visiblement.

Ces dénonciations interviennent dans un climat politico-judiciaire très tendu. Des voix s’élèvent progressivement contre l’incarcération la semaine dernière, et malgré son immunité, du député Alain Lobognon. Elles protestent aussi contre l’insistance des représentants du parti au pouvoir dans le dossier Jacques Ehouo, le maire du Plateau inculpé pour détournement de fonds.

Les magistrats en appellent au président Alassane Ouattara, afin qu’il joue son rôle de garant de l’indépendance de la justice et s’assure de la séparation effective des pouvoirs.