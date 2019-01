RDC: les évêques du Kasaï saluent l'élection de Félix Tshisekedi

#RDC #Elections : l’archevêque de Kananga et les évêques des provinces du Kasai central et du Kasai, fiefs UDPS, se démarquent de la position de la conférence épiscopale et reconnaissent l’élection du président @fatshi13 comme « une première alternance pacifique et démocratique » pic.twitter.com/hjoSXeVrX1