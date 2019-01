RDC: l’Acaj dénonce une série de nominations à la veille des élections

Nous avons analysé ces nominations. Nous nous sommes rendu compte que la plupart d’entre elles sont totalement fantaisistes. Et vous allez lire, il n’y a même pas de motivation. Puis elles ont été réalisées de manière précipitée la veille de l’organisation de trois scrutins. Et aujourd’hui, elles font aussi l’objet des contestations sérieuses de la part même des corporations syndicales de l’administration publique parce qu’elles n’ont pas respecté les procédures administratives. Il n’y a pas eu ouverture des concours. Ce sont des nominations pour la plupart d’entre elles sur des critères de copinage. Et cela doit être annulé.