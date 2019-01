RDC: à la faveur du changement, le CLC vise à devenir une structure permanente

Les dirigeants du Comité laïc de coordination (CLC) sont tous sortis d'une clandestinité d'environ treize mois après le lancement des actions pour exiger l'alternance politique en RDC, quelques jours après l'investiture de Félix Tshisekedi comme nouveau président de la République.

Des mandats d'arrêt avaient été émis en janvier 2018 contre cinq des huit responsables du Comité laïc de coordination pour avoir appelé à des marches réclamant l'application intégrale de l'accord dit de la Saint-Sylvestre.

En février 2018, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, avait confirmé les poursuites contre les responsables de ce mouvement. Pour Isidore Ndaywel, modérateur du CLC, c'était important de sécuriser leurs actions : « Nous ne refusions pas d'être en tôle puisque d'autres frères ont été en tôle, d'autres sont morts. Mais nous avons pensé que pour sécuriser notre action comme nous le demandait le peuple, il fallait que nous soyons à l'abri. »

Et pour le directoire du CLC, la lutte continue « parce que l'Etat de droit n'est pas encore là, les libertés publiques ne sont pas encore acquises, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, la vérité des urnes n'était pas au rendez-vous. Donc tout cela montre bien qu'il y a quelque part des choses à corriger et nous avons très bien dit par où il faut corriger ça. »

A présent, le CLC veut devenir, selon ses dirigeants, une structure permanente avec un statut d'association afin de jouer « le rôle de sentinelle de la gouvernance de la République ».