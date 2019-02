Nous considérons que c’est un manque de sérieux et de préparation des lois qui rappelle un peu les réflexes du temps des chambres d’enregistrement. Les lois passent. Le plus important, c’est qu’elles soient acceptées tout simplement sans qu’elles soient étudiées suffisamment. On limite à trois minutes le temps de parole des députés. Puis le président de séance les arrête quand il veut. Donc il y a des entraves à la liberté d’expression et des entraves devant le fait de poser tous les problèmes des populations.