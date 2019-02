RDC: une messe rend hommage à Etienne Tshisekedi deux ans après sa mort

Cela fait deux ans jour pour jour que l'opposant Etienne Tshisekedi est mort. À Kinshasa, une messe a été organisée ce vendredi 1er février pour commémorer cet anniversaire. Messe à laquelle a participé son fils Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République.

La première sortie dans la ville du nouveau président de la République était consacrée à cette messe en mémoire de son père, l'opposant historique Etienne Tshisekedi, décédé il y a deux ans jour pour jour à Bruxelles et dont la dépouille n'est pas encore rapatriée.

Pour cette messe, Félix Tshisekedi était accompagné non seulement de sa famille politique, mais aussi de sa famille biologique. Du haut de la chaire de la paroisse Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingwala, c'est monseigneur Gérard Mulumba, le jeune frère d'Etienne Tshisekedi, qui a officié.

Dans son homélie, il a comparé l'histoire d'Etienne Tshisekedi à celle de Moïse de la Bible qui avait grandi dans la maison de Pharaon avant de combattre ce dernier et de conduire son peuple vers sa libération. Pour lui, la vie et le combat d'Etienne Tshisekedi peuvent se résumer en une seule chose : « l'amour du Congo et des Congolais ».

À la fin de son message, il a estimé que la victoire de Félix Tshisekedi est la conséquence de la lutte d'Etienne Tshisekedi. Une homélie entrecoupée d'applaudissements dans une salle remplie et conquise.