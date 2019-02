Madagascar: la date des élections législatives ne plaît pas à tout le monde

Le conseil de gouvernement malgache a adopté samedi le décret de convocation des électeurs pour les élections législatives pour le 27 mai. Une échéance proposée par la Céni au gouvernement. Cette date, longtemps restée en suspens, fait débat parmi l'opposition et la société civile.

C’est « mieux que rien ». Voilà l'expression utilisée par le député d'opposition Mamy Rabenirina, du parti TIM. Il aurait préféré que ces législatives se tiennent plus tôt, d'autant plus qu'elles doivent désigner qui sera le chef de l'opposition à l'Assemblée. « Notre crainte était que le gouvernement n'organise pas du tout d'élection », explique-t-il, joint par téléphone. L'autre bémol, selon lui, reste la liste électorale qui n'aura pas été assez révisée.

Le mandat des députés actuels se termine ce mardi, l'Assemblée sera donc vacante jusqu'au 27 mai. Un vide institutionnel qui inquiète la société civile.

Ndranto Razakamanarina est le président de l'Alliance Voahary Gasy, une plateforme d'associations malgaches. Il affirme que ce report va favoriser le régime en place. « Pourquoi n'a-t-on pas suivi le calendrier électoral mis en place depuis un an ? », s'interroge-t-il.

Ce calendrier prévoyait des législatives le 20 mars, mais le décret de convocation des électeurs n'ayant pas été pris 90 jours avant, il a fallu les reporter.

Thierry Rakotonarivo, le vice-président de la Céni, tempère. Il indique que le 27 mai est la date la plus appropriée puisque le pays devra dans la foulée organiser les élections communales et municipales, au plus tard pour le mois d'août.