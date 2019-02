Côte d'Ivoire-CPI: et maintenant, où peut aller Charles Blé Goudé?

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, est désormais en liberté conditionnelle à Bruxelles en Belgique. Il a quitté les Pays-Bas, le mardi 5 février 2019 dans la soirée. Acquitté lui aussi de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale (CPI) le 15 janvier dernier, Charles Blé Goudé se trouve, lui, toujours aux Pays-Bas.

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas

Les négociations se poursuivent toujours entre la CPI et des Etats européens pour recevoir Charles Blé Goudé. Parmi eux, il y a la Suède où réside sa sœur, mais rien n’est encore fait et les négociations devraient se poursuivent la semaine prochaine. Maître Claver N'Dry, l’un de ses avocats, avait indiqué qu’en dernier recours et faute de solution, il se tournerait vers l’Afrique, dont la Côte d’Ivoire. Mais les juges de la CPI imposent que l’Etat choisi applique aussi toutes les conditions dont celles de permettre aux acquittés de répondre aux futures convocations de la Cour pénale internationale.

Les Belges ont refusé Charles Blé Goudé

Pour la Belgique, où réside désormais Laurent Gbagbo, un accord-cadre a permis d’avancer plus rapidement. Les autorités belges ont refusé l’ex-chef des Jeunes patriotes. Quant aux Pays-Bas, ils s’opposent par principe à l’accueil des personnes jugées par les tribunaux internationaux, une fois qu’elles sont sorties de prison. Jusqu’ici, ils n’ont dérogé à cette règle qu’une seule fois, dans une affaire yougoslave.

Une liberté encore limitée

En attendant, Charles Blé Goudé doit donc attendre dans un hôtel où il peut être en contact avec des membres de sa famille ou des proches. Mais sa liberté reste pour l’instant limitée. Charles Blé Goudé ne possède pas de papiers et n’a pas le droit de fouler le sol néerlandais au-delà de ce périmètre.