Au Burkina Faso, vague de nomination à la tête des forces armées

Un mois après la nomination d’un chef d’état-major général des armées et d’un nouveau ministre de la Défense, le président Roch Marc Christian Kaboré vient de nommer de nouveaux chefs à la tête des régions militaires à l’armée de terre et aux divisions de la formation, des opérations et des renseignements.

Avant sa nomination à la tête de l’armée de terre, le colonel Gilles Bationo était le commandant de la première région militaire. Une région qui couvre le Centre-Nord, le Nord et le Sahel, régions plus touchées par les attaques terroristes. Les militaires burkinabè pourront profiter de l’expérience de celui qui était au commandement du bataillon Badenya déployé au Mali en 2013.

Trois colonels prennent la tête des trois régions militaires. Le colonel Yves Patrick Ouédraogo pour la première région militaire. Le colonel Adam Néré est nommé commandant de la deuxième région militaire. Et le colonel Moussa Diallo est nommé commandant de la troisième région militaire. Au Groupement central des armées, on retrouve le colonel-major Sawadogo Oumarou. Trois autres colonels sont nommés au niveau des divisions des opérations, de la formation et des renseignements au sein des forces armées burkinabè.

Ces nominations interviennent après la prise du commandement par le nouveau chef d’état-major général des armées et au moment où les ripostes des forces de défense et sécurité burkinabè contre les attaques terroristes en début de semaine ont éliminé environ 200 terroristes, selon l’état-major général des armées.