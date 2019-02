[Portrait d'électeur 5/5] Présidentielle au Sénégal: Mamadou Tambedou de Touba

« Sénégal, sur les routes de la campagne ! » Sur RFI, nous consacrons la semaine à l’élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 24 février. Après Saint-Louis, notre reporter Guillaume Thibault et le photographe indépendant Sylvain Cherkaoui ont rejoint leur dernière étape, la ville sainte de Touba. La capitale de la puissante confrérie mouride sera l’un des enjeux de la présidentielle. Dans cette cité très pieuse, ils ont croisé un fervent défenseur de la laïcité.

A Dakar, Mamadou Tambedou était ce que l’on appelle une forte tête. Il avait 15 ans lorsque son père l’a envoyé à Touba. L’entrepreneur en a aujourd’hui 50. Il a donc fait sa vie dans la ville sainte ou certains estiment que seule la religion prime. Mais Mamadou défend lui la laïcité : « Je suis Mouride, mais je défends un Sénégal laïc. Tout le monde doit être laïc. »

Touba est un point de passage obligatoire pour les candidats à la présidentielle. Fatigué des promesses, Mamadou Tambedou a listé les problèmes de sa cité : « On a beaucoup de choses qu’on doit faire dans cette ville. On parle des problèmes de santé, on parle des problèmes d’assainissement. Tout ça, il y a des priorités qu’on doit mettre ici dans cette ville. Il y a beaucoup de choses qu’on doit faire. »

Malgré les efforts de certains notamment le jeudi, veille de la grande prière, la ville de Touba par manque de citoyenneté est sale, polluée par les détritus. Ambitieux, Mamadou Tambedou a un rêve pour Touba : « En tant que Toubiens, je rêve d’une ville qui sera comme la Mecque, en propreté, en santé, en civisme. Tout ça, c’est ce que j’attends dans cette ville. »