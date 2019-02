[Document exclusif] RCA: que contient l'accord politique signé à Khartoum?

Nous n'avons, nous gouvernement centrafricain et les Centrafricains même, pas d'autres alternatives pour croire en cet accord et en sa réussite. D'une manière plus objective, il faut noter que cet accord a été, contrairement aux autres, préparé de manière beaucoup plus systématique et minutieuse, dans le sens où les experts de l'Union africaine ont pris le temps de rencontrer à plusieurs reprises les groupes armés de manière à ce que, arrivés à Khartoum, nous puissions être en phase. Avec d'une part les revendications de ces groupes armés, mais aussi les revendications du gouvernement vis-à-vis de ces groupes. Il y a aussi des mesures de rétorsions dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne tiendrait pas ses engagements.