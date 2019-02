Algérie: des milliers de personnes se mobilisent pour Bouteflika

En Algérie, des milliers de personnes étaient réunies ce samedi 9 février dans la capitale pour soutenir une candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien n’a pour le moment pas officialisé sa candidature. Mais ce premier meeting, organisé par ses proches, avait pour objectif de mobiliser les sympathisants.

A la tribune, il y avait les cadres du FLN, mais aussi Abdelmalek Sellal, l’ancien Premier ministre qui a été en charge des trois dernières campagnes d’Abdelaziz Bouteflika, ou encore des stars comme le chanteur Cheb Mami.

Les sympathisants et les militants du FLN étaient venus de tout le pays et scandaient « oui au 5e mandat », drapeaux, pancartes et banderoles à la main. Mouad Bouchareb, le coordinateur du FLN l’a affirmé : pour le parti historique algérien, c’est le président le candidat à la présidentielle.

Pourtant, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, n’est pas encore officiellement candidat à sa réélection. Affaibli par les conséquences de son AVC en 2013, il sort en public très rarement et n’était pas présent ce samedi. Il s’agissait donc de préparer les troupes pour lancer la campagne, en cas de candidature. Une équipe de campagne a d’ailleurs été mise sur pied ces derniers jours.

Reste une question : comment le président va-t-il annoncer sa candidature ? En 2014, c’est le Premier ministre qui l’avait fait pour lui. Cette fois, ses proches évoquent dans la presse une lettre qui serait adressée aux Algériens.