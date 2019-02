Burkina Faso: les Ouagalais racontent leur Saint-Valentin

Au Burkina Faso, ce 14 février, certains Ouagalais prévoient des sorties ou offrir un cadeau à leur partenaire à l’occasion de la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux. Même si pour certaines personnes, parler des histoires d’amour en public demeure encore un tabou.

Parler d’amour en public à Ouagadougou demeure encore un tabou pour certaines personnes. Mais pour ceux qui ont le courage d’aborder le sujet, la Saint-Valentin est l’occasion d’offrir un cadeau à son partenaire.

Pour d'autres, la Saint-Valentin c’est avant tout, une affaire de sentiment et de comportement envers l’autre. Certains recherchent la fidélité...



Et enfin, il y a ceux qui n’ont rien prévu, ce 14 février.



Café, restaurants, glaciers et autres maquis ont prévu des menus spéciaux à l’occasion de cette journée où l’on célèbre l’amour.