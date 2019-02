RDC: à Butembo, au Nord-Kivu, Martin Fayulu appelle au changement

L'opposant Martin Fayulu a démarré hier une tournée à travers le pays pour continuer de réclamer le vrai changement en République démocratique du Congo. Le candidat de la coalition Lamuka conteste toujours la victoire de Félix Tshisekedi et condamne l'accord politique passé avec Joseph Kabila, au détriment de la vérité des urnes. C'est ce qu'il est venu dire à Butembo à Nord-Kivu où des milliers de personnes sont venues l'accueillir vendredi 15 février.

A Butembo, le 30 décembre, la population avait organisé un vote citoyen pour protester contre son exclusion de la présidentielle, officiellement pour cause d'épidémie d'Ebola. Les élections législatives et provinciales avaient été reportés et doivent s'y tenir le 31 mars prochain.

« Je sais que vous n'avez pas encore voté. Mais quand vous allez voter, vous allez voté qui président ? », harangue Martin Fayulu devant une foule qui crie en choeur : « Fayulu ! »

Le Président élu @MartinFayulu à son arrivé à #Butembo. La souveraineté du peuple congolais ne sera pas bradée par des « arrangements particuliers » ou autres « compromis à l’africaine ». #JeRécupèreMonVote pic.twitter.com/9gNy9eI8vu ECiDé RDC (@ECiDeRDC) 15 février 2019

Pendant la campagne électorale, fort du soutien de figures locales, comme l'ancien ministre Mbusa Nyamwisi, Martin Fayulu avait été le seul candidat à venir jusqu'à Butembo. Le président Félix Tshisekedi s'était dit empêché. L'opposant congolais arrive en terrain conquis. Il est venu cette fois, non pas pour demander des voix, mais pour appeler à la résistance pacifique « pour le changement au Congo, le vrai changement, pas la continuité du système Kabila. Le système Kabila a appauvri le Congo ! »

Et pour Martin Fayulu, le vrai changement ne peut pas découler d'un accord de partage du pouvoir avec Joseph Kabila. Ce message, l'opposant congolais compte le délivrer à Beni ce dimanche et à Goma ce lundi.