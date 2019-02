Maurice: les autorités impuissantes face à de nouvelles inondations

De nouvelles inondations rappellent à l’île Maurice sa vulnérabilité face aux phénomènes météorologiques intenses. Des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays, dimanche 17 février, ont submergé de nombreux quartiers de la capitale et réveillé les douloureux souvenirs de 2013 qui avaient fait onze morts. Face à ce phénomène récurrent d’inondations éclair, les autorités sont dépassées et les habitants de plus en plus impatients.

Six ans après les précipitations record qui avaient transformé les routes de la capitale en rivières avec une flotte de véhicules incontrôlables, Maurice a cru vivre un phénomène semblable, dimanche après-midi.

Entre 13h00 et 16h00, des pluies torrentielles se sont abattues sur Port-Louis, la capitale. Cette fois, ce ne sont pas les affaires et les commerces qui ont été les plus affectés mais des habitations, dans la périphérie de Port-Louis.

Un habitant du quartier de Terre-Rouge raconte que l’eau est montée presque à hauteur d’homme. Un autre explique que sa voiture a pris le large pour se retrouver coincée entre deux murs, quand l’eau s’était retirée.

Des images qui ont réveillé le traumatisme de 2013 et mis en colère les habitants affectés parce que les services de secours étaient impuissants et parce que, selon eux, les autorités n’ont pas tiré les leçons de l’épisode de 2013 qui avait fait 11 morts.

« S’il n’y pas eu de bilan humain, en revanche, les inondations de ce genre frapperont encore », a prévenu, ce lundi 18 février, le Premier ministre. Pravind Jugnauth a annoncé de nouveaux travaux d’infrastructures pour atténuer les risques.