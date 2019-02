Afrique du Sud: le ministre des Finances présente son budget 2019

Le ministre des Finances, Tito Mboweni, a présenté son budget pour 2019 devant le Parlement au Cap ce mercredi 20 février. A trois mois des élections générales prévues le 8 mai prochain, c’est un budget sans grande surprise, qui vise à satisfaire tout le monde, des électeurs aux marchés, et qui prévoit notamment une aide pour sauver la compagnie nationale d’électricité.

L’esprit de ce budget se résume, selon Tito Mboweni, par une métaphore agricole. Le ministre est même venu avec une plante emblématique du Cap pour montrer ce que peut devenir une simple graine. « C’est une plante résiliente, robuste, et résistante aux sécheresses. Notre budget plante les graines du renouveau et de la croissance. C’est notre devoir à tous de soigner ces graines et de les faire grandir. C’est un budget pour le futur », a-t-il lancé.

Car la résistance sera nécessaire pour le pays, touché par une crise économique et une croissance molle. « L’Afrique du Sud est une petite économie, et nous sommes touchés par les résultats de l’économie mondiale. Selon les prévisions, la croissance du PIB en 2019 devrait atteindre 1,5% », a affirmé Tito Mboweni.

Une aide pour sauver la compagnie Eskom

Le budget présenté, en déficit de 4,5%, comprend une aide pour la compagnie nationale d’électricité Eskom, qui pourra compter sur quatre milliard et demi d’euros sur trois ans. Mais elle devra trouver une solution pour sa dette de 27 milliards d’euros.

« Le gouvernement national n’absorbera pas la dette d’Eskom. Eskom a contracté cette dette elle-même et elle devra donc, à terme la payer », a expliqué le ministre.

Reste à voir si ce budget aura convaincu les marchés. Moody’s, la dernière agence de notation à ne pas avoir placé la dette du pays dans la catégorie spéculative, se prononcera le mois prochain.