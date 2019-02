Présidentielle au Sénégal: les médias se préparent pour le jour J

Le Sénégal se prépare pour le premier tour de l’élection présidentielle. Il doit avoir lieu ce dimanche 24 février et le président sortant Macky Sall affronte quatre candidats : Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall. Dans le pays, la presse sera très mobilisée. Dès dimanche soir, tous les médias vont publier les résultats bruts puis donner les grandes tendances le plus rapidement possible. Un bon moyen de lutter contre les éventuelles fraudes électorales.

A Zig FM, une radio de Ziguinchor, dix journalistes et sept correspondants régionaux seront mobilisés ce dimanche pour le premier tour de l’élection présidentielle. Un moment important pour Ibrahima Gassama, le directeur général de la radio la plus écoutée de Casamance.

« Les journalistes reporters seront déployés à travers l’ensemble des centres de vote. Tous les résultats bruts qui tomberont seront diffusés au fur et à mesure à la radio, en direct. C’est important, parce que ça permet à la radio d’être la sentinelle, comme on l’a fait en 2000, lors de la première alternance. Ça avait coupé court à toute tentative de sabotage ou de truquage des élections et beaucoup avaient félicité les radios et même pensé que ce sont les journalistes qui avaient fait cette alternance, alors qu’on ne faisait que le travail de relayer l’information, simplement », estime en effet Ibrahima Gassama.

Depuis l’an 2000, les réseaux sociaux ont fait leur apparition. Et c’est bien utile selon Tidiane Ndiaye, le chef du bureau régional de l’APS, l’Agence de presse sénégalaise. « Tous les papiers qui sont publiés sur les sites de l’APS sont automatiquement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Cela nous permet de compiler les résultats. Parce que nous avons identifié les bureaux témoins et les plus grands bureaux, pour nous permettre de publier les grandes tendances au cours même de la soirée. »

Rendez-vous donc dimanche pour suivre tous les résultats de ce premier tour de la présidentielle au Sénégal.