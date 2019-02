Présidentielle au Sénégal: dernières heures de campagne pour les cinq candidats

Le Sénégal se prépare pour le premier tour de l’élection présidentielle qui aura lieu ce dimanche 24 février. Le président sortant Macky Sall se retrouve face à quatre candidats : Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Madicke Nian. Et pour les cinq hommes, la campagne se termine dans quelques heures.

Plus que quelques heures pour convaincre au Sénégal. A Minuit, toute propagande politique sera interdite. Et c’est à Dakar que va se conclure cette campagne électorale. Derniers meetings, dernières caravanes pour Idrissa Seck, Macky Sall Madicke Niang, Ousmane Sonko et Issa Sall qui vont donc mobiliser dans la capitale pour tenter de répondre aux attentes des électeurs.

« Le développement d’un pays se base sur trois axes. A savoir la santé, l’éducation et la sécurité. C’est ces trois axes-là. Moi, j’aurais bien aimé voir un candidat qui met l’accent sur ces trois axes », témoigne un électeur de la capitale.

Et tous, à Dakar et dans le reste du pays, espèrent aussi que l’élection se déroulera dans le calme et la transparence. Les cinq candidats ont multiplié les appels, dénoncé toute forme de violence. La société civile appelle les électeurs à se déplacer massivement.

C’est aussi la volonté des observateurs de la Cédéao et de l’Union européenne, comme l’explique Helena Valenciano à la tête de la mission de l’UE : « Pour savoir vraiment quelle est la volonté d’un peuple, il faut que le peuple s’exprime. Une façon d’expression c’est aussi l’abstention ! Mais plus on fait son choix, plus c’est facile après d’exiger, aussi, aux politiciens de faire leur travail. On peut exiger toujours quand on a surtout fait un choix. »

Les cinq candidats à cette présidentielle vont donc devoir puiser dans leurs dernières forces, après près de trois semaines de campagne. Ils savent tous que plus la mobilisation sera forte, plus leurs résultats dimanche soir seront bons.