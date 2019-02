Mali: visite du Premier ministre français marquée par un soutien économique

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a débuté ce samedi 23 février sa visite au Mali. Il est venu rappeler le soutien de la France à la reconstruction du pays. Edouard Philippe s’est d’ailleurs rendu, dès le matin, sur un chantier financé en partie par le gouvernement français.

Avec notre envoyé spécial à Bamako, Julien Chavanne

Edouard Philippe a tenu à commencer son déplacement sur le terrain économique. L’usine de traitement d’eau de Kabala, sur les rives du fleuve Niger, près de Bamako, va bénéficier, avant l’été prochain, à près de 2 millions de personnes. Le France et l’Union européenne y participent à hauteur de 209 millions d’euros.

L’aide à la reconstruction ne peut être uniquement militaire, rappelle le Premier ministre.

« C’est important de livrer des combats pour gagner la guerre mais c’est aussi important de construire la paix et de construire la prospérité. Et ici, on prépare l’avenir de Bamako et du Mali », a-t-il déclaré.

Pour la stabilité et la paix, défense et développement doivent aller de pair. La France est fière d’accompagner la création de la station de traitement d’eau de Kabala. Ce projet permettra l’accès à l’eau potable pour 1 million de Maliens. #PMMali pic.twitter.com/Od9jNA1PNF Edouard Philippe (@EPhilippePM) 23 février 2019

Et pour montrer l’exemple, dans la foulée de cette visite, des accords pour plusieurs dizaines de millions euros ont été signés avec des chefs d’entreprise français. Paris veut attirer les investisseurs privés malgré les risques et la fragilité de l’économie malienne.

En attendant la stabilisation du pays, la France continuera à soutenir les projets maliens à travers l’Agence française de développement (AFD).

« L’AFD sera présente et devrait doubler ses interventions, actuellement en moyenne d’environ 80 millions d’euros par an. Dans les années à venir, c’est un engagement fort que nous prenons », a souligné le Premier ministre français.

Edouard Philippe est de retour sur le terrain sécuritaire dès ce samedi soir. Il passera la nuit avec les forces françaises de l’opération Barkhane sur la base de Gao.