Sénégal: configuration inédite pour l'élection présidentielle

Au Sénégal, 6,7 millions électeurs sont appelés à voter pour le premier tour de la présidentielle. Cinq candidats sont en lice pour la présidentielle : Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall, Ousmane Sonko et Macky Sall. Mais sans le PDS ni Khalifa Sall.

L’élection se jouera sans le Parti démocratique sénégalais (PDS) et Karim Wade, ni l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall. Tous deux n’ont pas pu se présenter. La candidature des deux opposants a été invalidée par le Conseil constitutionnel en janvier, en raison de leurs condamnations respectives.

Le Parti socialiste lui est rallié au camp présidentiel. Pendant la campagne électorale, Macky Sall a toujours affirmé qu’il sera élu dès le premier tour. Une exigence reprise en slogan par le camp présidentiel.

Face à lui, quatre opposants : Madické Niang, candidat dissident du PDS, veut capitaliser sur la base électorale solide du parti. Ousmane Sonko, à l’ascension fulgurante en politique, veut lui créer la surprise au premier tour. Il y a aussi Issa Sall qui cherche à s’imposer en comptant sur sa base électorale religieuse et fidèle. Enfin, Idrissa Seck a pu décrocher un ralliement de poids : celui de Khalifa Sall, et de ses militants. Pour les quatre opposants, il s’agit de créer les conditions d’un second tour, seule possibilité pour espérer déstabiliser Macky Sall.