RDC: la Céni rejette les accusations de corruption de Washington

Dans un communiqué, samedi 23 février, la Commission électorale congolaise s’est dite consternée par les accusations de corruption portées par les Etats-Unis contre cinq responsables liés à l’organisation des élections.

Dans un communiqué, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) congolaise « rejette toutes les allégations de corruption et de violations des droits de l’homme, d’abus ou atteinte à la démocratie ». Jean-Pierre Kalamba se réjouit au contraire de l’organisation des élections du 30 décembre 2018 qui ont permis, selon lui, « le transfert pacifique, démocratique, mais aussi historique du pouvoir ».

Vendredi, Washington a annoncé avoir pris des sanctions contre cinq responsables de l'élection présidentielle en RDC, dont le président de la Céni, Corneille Nangaa et son vice-président Norbert Basengezi. Tous sont interdits de territoire américain.

Communiqué de Presse numéro 005 de la #CENI du 23/02/2019 pic.twitter.com/Bhcln0gnvW Ceni-rdc (@cenirdc) 23 février 2019

De son côté, Aubin Minaku, secrétaire général de l’ex-majorité présidentielle et ancien président de l’Assemblée nationale, lui aussi sanctionné par les Etats-Unis, s’est abstenu de commenter « une décision d’un pays souverain qui n’a pas d’implication sur les relations entre Etats ». Il estime avoir « servi avec conscience son pays et sa famille politique ».

En revanche, dans le camp de Lamuka, la plateforme qui a soutenu Martin Fayulu, on pense que c’est la légitimité même du pouvoir qui est mise en cause. « Qui dit fraude dit que le processus a été irrégulier. Et la fraude corrompt tout, pointe l’ex-Premier ministre Adolphe Muzito. Cela pose désormais les problèmes de la légitimité des institutions issues de ces élections-là. Ce que nous posons, nous, comme problème, à savoir la légitimité des institutions et la légitimité des animateurs des institutions, apparaît plus clairement désormais. »

Sans nul doute, le débat sur la vérité des urnes sera également évoqué ce dimanche à Matadi, où est attendu Martin Fayulu pour un meeting.