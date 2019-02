Sénégal: les premières tendances de la présidentielle

Le travail de compilation des résultats de la présidentielle de ce dimanche 24 février se poursuit au Sénégal. Et les premières tendances commencent à se dessiner.

Trois noms émergent au vu des tout premiers résultats égrenés par les médias locaux dans la soirée, ce dimanche. Mais il faut encore rester très prudents, le dépouillement des bulletins de l'élection présidentielle est toujours en cours et c'est la Commission électorale qui publiera les résultats officiels.

Selon les premières projections de e media Invest et RFM, Macky Sall serait en tête. Il est crédité de 48% à 52% des voix, Idrissa Seck totaliserait lui entre 25% et 30% des suffrages, tandis que Ousmane Sonko arriverait en troisième position avec 20% des suffrages. Les deux autres candidats, Issa Sall et Madické Niang ne dépasseraient pas la barre des 5%.

Les résultats à temps réel sur une carte interactive avec une indication sur le taux de dépouillement sur l'étendu du territoire national et dans la diaspora.

En Casamance, où se trouve l'une de nos envoyées spéciales, difficile d'avoir encore des tendances fiables. Mais à Zinguinchor, ce serait très serré entre le président sortant et Ousmane Sonko, rapporte-t-elle.

Quant à la participation, e media l'évalue autour de 62%, confirmant l'affluence constatée toute la journée par nos correspondants.

Selon nos journalistes sur place, l'ambiance est très calme pour le moment à Dakar. Tout le monde est rentré pour suivre à la télévision les premières tendances.

Les rues à proximité du quartier général d'Idrissa Seck sont pour l'instant désertes, dans l'attente des premières tendances. Calme plat a son QG

Les Sénégalais votaient pour élire leur nouveau président parmi cinq prétendants. Selon la cheffe de la mission d'observation de l'Union européenne à l'issue de cette journée, « l'appréciation générale est assez positive ».

17h 24 février 2019 - Seconde déclaration d'Elena Valenciano cheffe de la mission d'observation de l'Union européenne sur le déroulement de la Présidentielle 2019 dans les bureaux de vote où étaient présents les observateurs de l'UE au Sénégal sur la base de statistiques recueillies entre 8h et 15h