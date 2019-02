Présidentielle 2019: les Sénégalais de France appelés aussi aux urnes

Le Consulat du Sénégal a Paris a organisé le scrutin présidentiel de ce 24 février 2019 sur les Docks de Paris. A la mi-journée, le taux de participation était de 11% selon les premières estimations de la Commission électorale.

Ce 24 février, les Sénégalais de Paris se sont levés tôt, très tôt, dès 6h. A la mi-journée, les électeurs faisaient toujours la queue en rang serrée, en attendant dans le calme et la bonne humeur leur tour pour accéder à l’entrée du bureau de vote.

L'ouverture s’est faite péniblement avec plus d’une heure de retard sur l’heure prévue. Il a fallu attendre que tout le dispositif électoral soit en place et que les badges soient prêts. Manifestement, les organisateurs ont été débordés par des électeurs venus beaucoup trop tôt.

11% de participation annoncée à la mi-journée

Aux Docks de Paris en Seine-Saint-Denis, le dispositif de sécurité est impressionnant pour assurer le bon déroulement des 55 bureaux, où 32 000 personnes sont inscrites sur les listes. Les électeurs, tout au long de la journée, peuvent récupérer leur carte, jusqu’à la fermeture.

Selon les premières estimations de la Commission électorale, le taux de participation s’élève à 11 %, un chiffre assez faible par rapport aux dernières élections.

Cela s’explique par le fait que la carte électorale a subi des modifications et une décentralisation. Les Sénégalais de France peuvent voter ce dimanche en province et en banlieue et ne sont plus obligés de se déplacer vers la capitale.

Message vidéo du Consul Général :

Explications sur les 5 nouveaux lieux de vote ainsi que la nécessité de récupérer un diplicata de sa carte pour pouvoir voter dans ces nouveaux lieux.

« Nous avons la spécificité au niveau de la diaspora que nous pouvons remettre les cartes d'électeur le jour du scrutin, nous explique le consul du Sénégal à Paris, Amadou Diallo, à RFI. A Paris, par exemple, nous avons 55 bureaux de vote. Donc nous avons toute l’équipe administrative, c’est-à-dire le président, l’assesseur et le secrétaire de chaque bureau de vote. Et nous avons aussi mis en place une équipe de sécurité intérieure, gérée par la Gendarmerie nationale du Sénégal ».