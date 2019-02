Basket: la Côte d'Ivoire arrache le dernier ticket pour le Mondial 2019

La Côte d'Ivoire est le dernier qualifié africain pour la prochaine Coupe du monde de basket en Chine (31 août-15 septembre 2019). Les Eléphants ont pris la place de meilleur troisième des éliminatoires en battant le Mali (69-49) ce dimanche 24 février. Le Cameroun reste à quai à cause d'une différence de points moins bonne.

Ça y est, la phase des éliminatoires pour la Coupe du monde de basket-ball dans la zone Afrique est terminée. Elle s'est achevée ce dimanche 24 février. Les trois derniers matches du groupe F se sont joués à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville. Le premier a opposé le Nigeria au Sénégal, soit deux nations déjà assurées de finir aux deux premières places.

Malgré leur victoire (84-63), les Lions sénégalais terminent deuxièmes derrière les D'Tigers nigérians. Les deux équipes ayant le même nombre de points (22), le Nigeria est classé premier grâce à sameilleure différence de points (+278 contre +108). Mais le plus gros suspense du jour concernait le troisième et dernier match entre la Côte d'Ivoire et le Mali (dans le deuxième match du jour entre équipes déjà éliminées, la République centrafricaine a dominé le Rwanda 77-69). Chez eux, les Eléphants ont décroché le gros lot.

THEY DID IT! Cote d'Ivoire qualify as the best 3rd of the #FIBAWC African Qualifiers 🇨🇮🎉#ThisIsMyHouse pic.twitter.com/x4bH3PhgkX Basketball World Cup (@FIBAWC) 24 février 2019

La Côte d'Ivoire souffle la troisième place au Cameroun pour huit points inscrits

A la faveur de leurs victoires glanées ces deux derniers jours contre le Nigeria (72-46) et contre le Rwanda (87-60), les Ivoiriens avaient droit à leur « finale » ce dimanche contre le Mali. Une finale pour la place de meilleur troisième des éliminatoires de la zone Afrique. La Tunisie et l'Angola (groupe E) et le Nigeria et le Sénégal (groupe F) étant qualifiés directement, il ne restait qu'un seul ticket pour la Chine, à distribuer au meilleur troisième des éliminatoires.

Avant Côte d'Ivoire-Mali, ce billet était entre les mains du Cameroun, troisième du groupe E avec 19 points et une différence de points marqués de +78. Les Eléphants ivoiriens, eux, pointaient à la troisième place du groupe F avec 17 points et une différence de points marqués de +66. Autrement dit : la Côte d'Ivoire devait battre le Mali ce dimanche à Abidjan avec au moins 13 points d'avance pour coiffer le Cameroun sur le fil.

Face aux Aigles maliens, les Ivoiriens ont vite pris le dessus. Dominateurs, ils avaient déjà fait presque tout le travail après le premier quart-temps (26-15). Ils ont assuré leur victoire et leur qualification dans le quart suivant, se permettant ainsi de finir plus relâchés mais de l'emporter quand même avec 20 points d'écart (69-49). C'est bien la Côte d'Ivoire qui jouera la Coupe du monde au détriment du Cameroun, battu dans cette course pour seulement huit points marqués.

Les derniers résultats des éliminatoires de la Coupe du monde 2019, zone Afrique (groupe F)

Vendredi 22 février :

Mali-République centrafricaine : 57-75

Rwanda-Sénégal : 41-81

Nigeria-Côte d’Ivoire : 46-72

Samedi 23 février :

Sénégal-Mali : 62-38

République centrafricaine-Nigeria : 59-72

Côte d’Ivoire-Rwanda : 87-60

Dimanche 24 février :

Sénégal-Nigeria : 84-63

République centrafricaine-Rwanda : 77-69

Côte d’Ivoire-Mali : 69-49

Classements

Groupe E

1. Tunisie | 22 points | +264 (qualifiée)

2. Angola | 21 points | +81 (qualifié)

3. Cameroun | 19 points | +78 (éliminé)

4. Egypte | 19 points | +3 (éliminée)

5. Maroc | 16 points | -50 (éliminé)

6. Tchad | 15 points | -177 (éliminé)

Groupe F

1. Nigeria | 22 points | +268 (qualifié)

2. Sénégal | 22 points | +108 (qualifié)

3. Côte d'Ivoire | 19 points | +86 points (qualifiée en tant que meilleure nation troisième des éliminatoires de la zone Afrique)

4. République centrafricaine | 18 points | -28 (éliminée)

5. Mali | 15 points | -141 (éliminé)

6. Rwanda | 15 points | -190 (éliminé)

Les cinq nations qualifiées : Tunisie, Angola, Nigeria, Sénégal et Côte d'Ivoire