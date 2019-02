Qui est Firmin Ngrebada, nouveau Premier ministre de RCA?

Firmin Ngrebada a été nommé chef du gouvernement, lundi 25 février, par le président de la République, Faustin-Archange Touadéra. Il succède à Simplice Mathieu Sarandji qui avait déposé sa démission et celle de son gouvernement vendredi, comme le voulait l'accord de paix signé le 6 février.

Jusqu'à sa nomination, Firmin Ngrebada était directeur de cabinet du chef de l'Etat. C'est un homme discret et très proche du président de la République qui prend la tête du gouvernement.

Loin d'être un inconnu des couloirs des ministères mais homme de l'ombre, Firmin Ngrebada, 51 ans, est un fin négociateur. C'est lui qui a conduit la délégation gouvernementale qui a obtenu l'accord de paix entre les autorités et les groupes armés à Khartoum, au Soudan, en début de mois lorsqu'il était directeur de cabinet de la Présidence.

Un accord qui prévoit, notamment, la nomination d'un gouvernement inclusif et la sécurisation du territoire occupé à 80% par des groupes armés. Homme de confiance du chef de l'Etat et ancien inspecteur du travail, Firmin Ngrebada a rencontré Faustin-Archange Touadéra lorsque ce dernier était le Premier ministre de François Bozizé, entre 2008 et 2013.

Le nouveau chef du gouvernement est aussi connu pour avoir été celui qui a initié le rapprochement de Bangui avec Moscou. Firmin Ngrebada a joué un rôle central dans l'accord de coopération militaire signé entre la Centrafrique et la Russie il y a 6 mois.

Les Centrafricains attendent maintenant la nomination des ministres de Firmin Ngrebada. « On en saura un peu plus aujourd'hui sur la composition du gouvernement », a indiqué le porte-parole de la présidence centrafricaine à l'AFP.