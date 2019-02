Soudan: le régime d'Omar el-Béchir accentue sa mainmise sur la société

L’agence de presse soudanaise officielle Suna a diffusé 5 nouveaux décrets, lundi 25 février, pour tenter d’enrayer la contestation sociale inédite débutée en décembre et qui a fait des dizaines de morts.

Omar el-Béchir donne un tour de vis supplémentaire. Les 5 décrets restreignent un peu plus les libertés publiques tout en élargissant les pouvoirs des forces de sécurité. Elles ont désormais le droit de fouiller tout bâtiment, de restreindre les mouvements des personnes et des transports publics, ou encore d’arrêter ceux suspectés de crime lié à l’état d’urgence.

Un état d’urgence décrété vendredi qui n’a pas permis de stopper les manifestations. Elles ont continué ce week-end et entraîné de nouveaux morts. Le pouvoir poursuit donc sa fuite en avant. Selon l’International Crisis Group, le président el-Béchir avait déjà utilisé une tactique similaire en 2013 lors de la révolte étudiante. Selon l’organisation, « le risque d’escalade est aujourd’hui plus élevé que depuis le début du mouvement de contestation ».

Vers une répression plus intense ?

Ces pouvoirs élargis accordés aux forces de sécurité, qui répriment déjà dans l’impunité, pourraient accroître un peu plus la répression. Autre danger : la durée de la contestation. Si elle résiste à ces nouveaux décrets, « elle pourrait agrandir les fractures déjà constatées au sein de la coalition au pouvoir », analyse ICG.

En effet, le régime se divise entre une hiérarchie militaire choyée par le président el-Béchir et une aile islamique plus favorable à l’ouverture sociale. « Si la division s’aggrave, on risque une dangereuse confrontation entre ces camps bien organisés et bien armés », indique ICG.