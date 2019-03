Côte d'Ivoire: Guillaume Soro rend visite à Pascal Affi N'Guessan

Guillaume Soro poursuit son tour de la scène politique ivoirienne. Depuis sa démission il y a trois semaines de la présidence de l’Assemblée nationale, l’ex-chef rebelle tape aux portes des différents partis d’opposition en vue d’alliances.

Après le président du PDCI Henri Konan Bédié et l’un des poids lourds du parti Charles Konan Banny, Guillaume Soro se tourne vers son ancien adversaire. Cette fois, l’ex-occupant du perchoir de l’Assemblée nationale a pris langue avec l’ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo et actuel président du FPI Pascal Affi N'Guessan.

Comme pour les précédentes visites de courtoisie et de travail, le député de Ferkessédougou a présenté en privé le comité politique qu’il a lancé il y a deux semaines. Il a également insisté sur la nécessité d’échanger avec Affi N'Guessan qui, tout comme lui, a « sacrifié son poste à la Primature suite aux accords de Marcoussis en 2003 dans l’intérêt de la paix en Côte d’Ivoire ». « J'ai souhaité que nous puissions nous retrouver pour essayer de faire le diagnostic et l'état des lieux de la nation. J'ai trouvé un homme d'Etat disponible et qui a le souci de l'intérêt général et je souhaite encore rapidement que nous puissions nous retrouver étant entendu que cette question a déjà été évoquée avec le président Bédié et le Premier ministre Banny. »

Les deux hommes, ennemis d’hier durant la meurtrière crise post-électorale de 2010-2011, veulent désormais penser à l’avenir. Ils ne se sont pas exprimés sur le contenu précis de leur entretien. La présidentielle de 2020 est dans toutes les têtes, même si Guillaume Soro n’a toujours pas annoncé être candidat.