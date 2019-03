Le rapport de l'ONU sur Yumbi évoque un possible crime contre l’humanité

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme en RDC (BCNUDH) a annoncé, ce mercredi 27 février, qu’il publiera dès la semaine prochaine son rapport sur les violences qui ont causé plusieurs centaines de morts à Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe. Ce document a été déjà envoyé au gouvernement pour avis et commentaire. Le rapport évoque notamment des éléments constitutifs de crime contre l’humanité.

Ce rapport révèle notamment que des réunions préparatoires auraient été organisées pour planifier ces violences. Il explique également que la nature de l’attaque, les comportements des assaillants, l’ampleur des dégâts matériels et humains dénotent d’une opération bien organisée.

Ces renseignements recueillis par les enquêteurs du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme en RDC conduisent à un possible crime contre l’humanité, estime le rapport.

Un document, disent plusieurs sources de l’ONU, qui a notamment pour but de fournir des éléments de base à la justice pour accélérer les enquêtes afin d’établir les responsabilités individuelles. En plus des témoignages, il regorge également des recommandations et des propositions. Le BCNUDH offre son appui pour des enquêtes plus approfondies.

Du côté congolais, les réunions se suivent sur ce dossier depuis l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. La mission interinstitutionnelle qui devrait se rendre à Yumbi n’est toujours pas partie. Certaines sources rapportent quelques dysfonctionnements entre l’équipe gouvernementale sortante et le cabinet du nouveau chef de l’Etat.

Conséquence : la RDC se présentera ce mois de mars au Conseil des droits de l’homme de l’ONU sans un rapport gouvernemental sur ces violences.