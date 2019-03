Nouveau signe de tension entre l'Ouganda et le Rwanda

Le porte-parole du gouvernement ougandais accuse Kigali d'avoir fermé son côté de la frontière, d'empêcher la libre-circulation des biens et des personnes, en violation du traité de la communauté des Etats d'Afrique de l'Est. Kampala avait même annoncé avoir convoqué l'ambassadeur rwandais en Ouganda. Le gouvernement rwandais de son côté dément, mais déconseille aujourd'hui à ses ressortissants de voyager en Ouganda.

Depuis plusieurs mois, entre le Rwanda et l'Ouganda, rien ne va plus. Les services de sécurité rwandais accusent Kampala de soutenir des groupes armés hostiles à Kigali.

De son côté, Kampala multiplie les arrestations et expulsions de personnalités soupçonnées de travailler ou d'espionner pour le compte du Rwanda. Cette fois, Kampala accuse Kigali d'avoir fermé sa frontière.

« Les Rwandais ne nous ont pas donné de raison pour cette fermeture qui affecte la libre circulation des biens et des personnes, estime Ofwono Opondo le porte-parole du gouvernement ougandais. Les Rwandais ne peuvent plus venir en Ouganda, nos marchandises ne peuvent plus être exportées. Il n'y a qu'eux pour vous dire pourquoi ils prennent des mesures contraires aux règles douanières de la communauté d'Afrique de l'Est. »

Les autorités rwandaises démentent une fermeture complète de la frontière, mais parlent de travaux en cours sur un poste frontalier. Pour ce qui est des voyages en Ouganda, le ministre des Affaires étrangères rwandais dit déconseiller à ses ressortissants de s'y rendre, évoquant des arrestations et un harcèlement.

Selon le gouvernement rwandais, 40 Rwandais seraient détenus par les services ougandais et 800 autres auraient été expulsés ou se seraient vus refuser l'accès au territoire ougandais, ce que le gouvernement ougandais dément. « Il n'y a pas de chasse aux sorcières contre les Rwandais », assure son porte-parole.