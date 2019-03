RCA: le gouvernement de Firmin Ngrebada enfin dévoilé

La Centrafrique a un nouveau gouvernement. Cette recomposition du pouvoir fait suite aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février, prévoyant la nomination d’un nouveau gouvernement inclusif. Il a été révélé ce dimanche 3 mars au matin avec la lecture à la radio nationale du décret portant nomination.

Il aura fallu une semaine pour que Firmin Ngrebada, ancien directeur de cabinet du président Touadéra et nommé Premier ministre lundi, ait un gouvernement. L'équipe dévoilée ce dimanche matin compte 37 ministres. Un noyau dur sortant est reconduit. Economie, Finances, Défense, Justice, Mines, Action humanitaire, Affaires étrangères, Santé… Au total, une vingtaine de ministres sont maintenus dans leurs fonctions. L’équipe de proches du président Touadéra mise en place lors du deuxième gouvernement Sarandji en 2017 tient donc toujours la barre.

Le principal changement se trouve du côté des groupes armés. Ils étaient six dans le gouvernement précédent, ils sont désormais une petite dizaine. Six des 14 groupes signataires de l’accord de paix sont représentés. Parmi les absents remarqués, les 3R de Sidiki.

Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FRPC) figure aussi dans ce nouveau gouvernement avec deux ministres. Le Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC), l'Unité pour la Centrafrique (UPC) et Révolution justice (RJ) obtiennent chacun un portefeuille. Deux ministres anti-balaka font leur entrée. Ils emportent quelques postes stratégiques comme celui du Désarmement démobilisation réinsertion et rapatriement, de l’Elevage ou encore des Eaux et forêts.

D’autres personnalités font par ailleurs leur entrée. Notamment certains proches des anciens président Djotodia et Bozizé. Quelques partis d’opposition ont également obtenu un portefeuille.