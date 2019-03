Les élus de la province du Nord-Kivu se sont rencontrés pour faire l’état des lieux de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord-Kivu. Cela a fait suite aux nombreux déplacements des populations, aux nombreux abus et violations des droits humains qui se commettent à travers la province, mais également, on enregistre beaucoup de kidnappings et de prises d’otages de populations à travers la province. Et il s’observe également une insécurité grandissante dans les différentes villes de la province du Nord-Kivu. Mais en menant des enquêtes, on se rend compte que, dans certains milieux où persiste l’activisme de groupes armés, il y a certains éléments de nos forces armées qui collaborent avec des groupes armés et qui tolèrent, des fois, que des éléments de groupes armés organisent des incursions ou pillent, extorquent les biens des populations. Nous avons pensé qu’il ne fallait pas laisser passer sous silence de tels comportements répréhensibles.