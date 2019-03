Etape importante franchie dans la recherche d'un vaccin contre le virus Ebola

Dans un article paru dans la revue Nature Structural and Molecular Biology lundi 4 mars 2019, des chercheurs expliquent avoir identifié un anticorps capable de lutter efficacement contre les trois souches du virus Ebola qui touchent l'être humain.

Des chercheurs américains ont identifié chez un survivant de la plus grave épidémie d'Ebola à ce jour, celle survenue entre 2013 et 2016 en Afrique de l'Ouest et qui a fait plus de 11 000 morts, un anticorps efficace contre les trois souches de virus Ebola auxquelles l'homme est sensible - deux autres souches transmettent la maladie aux primates non humains.

Un vaccin expérimental avait été développé et testé à grande échelle par l'Organisation mondiale de la santé en Guinée, en 2015. L'expérimentation avait démontré qu'il était efficace, mais uniquement contre l'une de ces souches. Ce vaccin est actuellement utilisé en République démocratique du Congo où une nouvelle épidémie d'Ebola a déjà fait au moins 500 morts.

Cette découverte pourrait donc permettre de trouver un vaccin plus efficace. Kartik Chandran, professeur d'immunologie à l'Albert Einstein College of Medicine de New York, est le chef de l'équipe. Selon lui, « le talon d'Achille » du virus est trouvé. Les analyses démontrent que l'anticorps, dont on savait déjà qu'ils neutralisait deux souches d'Ebola, peut contourner les défenses de la troisième souche.