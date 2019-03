Législatives en Guinée-Bissau: dernier jour de campagne

Fin de campagne en Guinée-Bissau avant les législatives. Dimanche 10 mars, les électeurs sont appelés à choisir leurs 102 députés. Un scrutin censé mettre un point final à la crise politique qui dure depuis plus de trois ans maintenant dans le pays entre le président José Mario Vaz et le PAIGC, le parti majoritaire.

Pour cette dernière journée de campagne, la plupart des partis ont choisi Bissau, la capitale, pour leur ultime meeting. C'est la fin d’une campagne qui s’est déroulée sans violence dans une ambiance de carnaval. Malgré cette ambiance bon enfant, le climat de méfiance, en particulier autour de la révision des listes électorales, demeure.

Le vote pèsera dans le rapport de forces sur la scène politique. Et particulièrement entre le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC), 42 députés, le Mouvement pour l’alternance démocratique (Madem)-G15, constitué de 15 frondeurs de l’ex-parti unique qu’ils ont par là même privé de sa majorité, et le Parti de la rénovation sociale (PRS), 41 députés. Face à ces poids lourds, dix-huit autres formations sont en lice.

Plus de 761 000 inscrits sont appelés aux urnes dimanche 10 mars. Les bureaux de vote doivent ouvrir à 7 heures, heure locale, pour fermer à 19 heures. Les premiers résultats de ce scrutin à la proportionnelle à un seul tour sont attendus 48 heures plus tard.