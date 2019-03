Contestation en Algérie: vacances forcées pour les étudiants

En Algérie, on attendait une réaction des autorités après une nouvelle journée de mobilisation très importante à travers tout le pays vendredi 8 mars. Ce n’est pas une annonce quant au 5e mandat du président Bouteflika qui est arrivée ce samedi, mais une décision du ministère de l’Enseignement supérieur. Le ministère a annoncé que les vacances universitaires débuteront demain et qu’elles vont durer un mois.

C’est un arrêté du ministère de l’enseignement supérieur qui a été publié dans l’après-midi de ce samedi 9 mars. Le ministère annonce que les vacances de printemps commenceront dès lundi et qu’elles dureront jusqu’au 4 avril. Cette décision concerne 1,7 million d’étudiants dans tout le pays.

Ces vacances universitaires devaient normalement débuter dans deux semaines, et ne durer que deux semaines. L’annonce prend tout le monde de court, enseignants comme étudiants, qui affirment que cette mesure est inhabituelle et qu’elle a pour but de réduire la mobilisation contre un cinquième mandat du président Bouteflika, car en Algérie, pendant les vacances des étudiants, il est possible que les cités universitaires ferment, tout comme les restaurants universitaires et les facultés.

Sur les réseaux sociaux, des appels à se rassembler dans les universités ont d’ores et déjà été lancés. Des enseignants ont fait savoir qu’ils feraient cours malgré tout. Le ministère de l’Enseignement supérieur n’a donné aucune explication sur les raisons de cette décision.