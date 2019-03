Jeunes tués dans un commissariat au Congo: les familles écoeurées par le verdict

Les parents des treize jeunes garçons retrouvés morts en juillet dernier dans le commissariat de Chacona, visiblement suite à une torture, sont sortis déçus et très en colère vendredi 8 mars du tribunal. Après le jugement, ce dernier s’est dit « incompétent » de se prononcer sur leur indemnisation, alors qu’il a condamné six policiers inculpés à des peines allant de douze mois de prison avec sursis à trois ans d’emprisonnement ferme.

C’est en larmes que cette mère, qui a perdu son unique fils dans le drame de Chacona, a quitté le tribunal après avoir écouté le verdict d’un jugement qu’elle a qualifié de « décevant ».

« Tout le peu d’argent que j’avais, je l’ai fini pour les papiers et saisir la justice. Aujourd’hui on nous dit que nous ne serons pas indemnisés. Nous avons dépensé de l’argent pour nous nos enfants, mais pour rien. Mon enfant aurait pu passer son baccalauréat. Mon unique fils. Que vais-je faire ? », a lâché inconsolable cette quinquagénaire.

Cette mère très malheureuse et tous les autres ayant-droits sont convaincus que la justice ne profite toujours pas aux faibles. « Je suis très déçu de la justice congolaise », a dit l’un d’eux. « Donc la justice est finalement faite pour les faibles. Nous sommes indignés. On n’a même pas de mots pour signifier cela. C’est vraiment choquant. Ca nous fait mal. C’est vraiment incroyable », ont dénoncé d’autres.

Leurs avocats, à l’instar de Me Steve Bagne, sont plus que déçus. « Quand vous condamnez (policiers inculpés), c’est bien certes, mais vous devez également indemniser les parents qui ont subi ce préjudice incommensurable. Il s’agit quand même de la mort de treize jeunes et non de treize moutons », s’est indigné Me Bagne.

Ces avocats se proposent de faire appel et même de saisir la justice internationale s’ils n’obtiennent pas gain de cause au niveau du Congo.