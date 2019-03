Législatives en Guinée-Bissau: la journée de vote se déroule dans le calme

D’après ce que nous avons pu constater, les choses se déroulent normalement. Les bureaux de vote que nous avons visités ont ouvert à l’heure. Le matériel est là. Les accesseurs, les membres du bureau et les représentants des partis politiques sont là. Et nous avons constaté un calme et une discipline de la part des électeurs. Nous avons constaté également une forte mobilisation dans les bureaux de vote que nous avons visités. Et cela augure du bon déroulement de ce scrutin qui est très important pour l’avenir, pour la démocratie dans ce pays.