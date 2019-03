Madagascar: le nouveau président en visite à l’île Maurice

Andry Rajoelina a été reçu en grande pompe, dimanche 10 mars. Il a notamment rencontré son homologue mauricien, Paramasivum Pillay Vyapoory lors d’une visite d’Etat qui se poursuivra jusqu’à mercredi. Une première depuis l’accès au pouvoir d’Andry Rajoelina, qui a aussi pour but de renforcer les liens, notamment économiques, entre les deux îles voisines de l’océan Indien.

C’est une importante délégation qui accompagne Andry Rajoelina : six ministres et plusieurs dizaines d’opérateurs économiques malgaches. Si le président de la République est officiellement l’invité d’honneur du 51e anniversaire de l’indépendance de l’île Maurice, cette visite est surtout l’occasion de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Pour le chef de l’Etat malgache, la prospère île voisine est « un modèle de développement » pour Madagascar, l’un des pays les plus pauvres au monde. La présidence a d’ailleurs annoncé que « plusieurs contrats de coopération seront signés » entre les deux îles pendant cette visite.

Une soixantaine d’entrepreneurs malgaches ont fait le déplacement pour prendre part au forum d’affaires organisé par leur hôte mercredi 13. « L’île Maurice sera au côté de Madagascar comme un grand partenaire », a déclaré le président mauricien par intérim.

Dimanche, les deux hommes ont aussi évoqué le renforcement de leur coopération pour lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et le trafic de drogue. Un trafic « qui prend de plus en plus d’ampleur avec l’existence d’un réseau mafieux opérant entre les deux îles et l’Afrique du Sud » a précisé la présidence malgache.