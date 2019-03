[Reportage] Des footballeurs ivoiriens bloqués en Ethiopie appellent à l'aide

En Éthiopie, une vingtaine de jeunes footballeurs ivoiriens arrivés il y a quelques mois dans l'espoir de rejoindre le championnat de Géorgie, dans l'est de l'Europe, sont bloqués à Addis-Abeba.

Cette vingtaine de jeunes joueurs ivoiriens espéraient pouvoir rejoindre le championnat de football georgien. Ils ont fait le voyage jusqu'à Addis-Abeba pour faire une demande de visa à l'ambassade de Georgie, qui n'a aucune représentation diplomatique à Abidjan, mais ils n'ont jamais obtenu le précieux sésame. Visiblement conseillés par un Ivoirien qui se présente comme « agent », ils ont décidé de rester pour tenter leur chance dans le pays de la Corne de l'Afrique, sans succès jusqu'à présent. Aujourd'hui, certains veulent continuer coûte que coûte. Mais d'autres veulent rentrer.

On leur a dit, c’est mieux de rentrer au pays que de souffrir ici, c’est mieux de rentrer. Ils disaient que, eux, ils ne vont pas reculer et qu’ils vont continuer l’aventure. [Reportage] Des footballeurs ivoiriens bloqués en Ethiopie

Contacté via l'ambassade à Addis-Abeba, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur n'a pas répondu aux sollicitations de RFI. La Fédération ivoirienne de football dit avoir clos le dossier suite à la lettre de la représentante des familles. Elle n'a aucune trace de l'agent dans ses dossiers. Quant aux autres joueurs, ils n'ont pas non plus souhaité réagir. Certains seraient partis d'Addis-Abeba pour tenter leur chance dans un autre pays africain.