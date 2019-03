Algérie: l’armée déclare partager la même vision que le peuple

En Algérie, l’armée a fait de nouvelles déclarations, dimanche 10 mars 2019. Dans un discours face aux élèves officiers, le chef d’état-major a affirmé que le peuple et l’armée partageaient la même vision du futur du pays.

C’est un message au ton différent de ceux des deux dernières semaines. Le chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah a déclaré ce dimanche que l’armée et le peuple algérien partageaient les mêmes valeurs et principes, et qu’ils avaient une vision commune du futur du pays.

Dans des messages précédents, ce proche d’Abdelaziz Bouteflika, âgé de 79 ans, avait déploré que certains veuillent ramener l’Algérie aux années de braise, c’est-à dire à la période de terrorisme. Il avait aussi fustigé des « appels anonymes douteux » qui allaient « pousser les Algériens vers l’inconnu ».

Des appels ont été lancés à l’armée pour qu’elle intervienne dans la situation politique et qu’elle refuse le cinquième mandat. Mais jusqu’à présent, Ahmed Gaïd Salah a toujours rejeté tout appel à intervenir. Ce matin, ce message du chef d’état-major fait la Une du quotidien arabophone El-Khabar, qui estime que c’est bien une façon détournée pour l’armée de soutenir le peuple qui manifeste de façon inédite contre un cinquième mandat du président Bouteflika et pour un changement de système politique.