Renoncement de Bouteflika: une première victoire vers un changement de système

L’annonce du président Bouteflika de renoncer à un cinquième mandat et de repousser l’élection présidentielle du 18 avril a été saluée par de nombreux observateurs qui restent toutefois prudents, et invitent à rester vigilant face aux promesses du pouvoir qui pourrait chercher à gagner du temps.

« Je félicite le peuple algérien pour cette victoire extraordinaire et éclatante, une victoire qu’il a gagnée grâce à son combat et son très haut niveau de lutte. C’est une lutte qui a duré le temps qu’elle a duré et qui a imposé la chute du 5e mandat qui était une hérésie et à la fois une candidature imaginaire et surréaliste. Le peuple algérien a senti que c’était de la provocation, de l’humiliation et il a fait tomber le mur de la peur », a affirmé au micro de RFI le principal opposant du président Bouteflika lors des élections présidentielles de 2004 et 2014.

Néanmoins, celui qui a renoncé à se présenter à l’élection présidentielle 2019 reste méfiant vis-à-vis de ce retournement de situation. « Il faut absolument que le peuple algérien reste vigilant pour que s’ouvre le débat véritable et aller à la fondation d’une véritable légitimité populaire », poursuit-il.

Pour le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l’homme, Said Salhi, la vigilance est également de mise. « C’est une victoire du peuple algérien. Il faut rappeler que le gouvernement a cédé à la pression de la rue. Maïs nous restons vigilants, nous restons encore prudents parce que l’on n’a pas encore tous les détails, tous les contours, donc on reste vigilants, explique-t-il. Le plus important c’est d’aller faire un changement de système, nous l’avons dit à plusieurs reprises, la rue ne demande pas des réformes mais un changement de système ».