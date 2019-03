CAN 2019: Giresse rappelle Msakni et Hassen pour sa première avec la Tunisie

Alain Giresse, nommé sélectionneur de la Tunisie en novembre dernier, a communiqué sa première liste de joueurs pour le dernier match de son équipe dans les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 (groupe J). Youssef Msakni et Mouez Hassen en font partie. Pour rappel, les Aigles de Carthage sont déjà qualifiés et vont se disputer à distance le 22 mars la première place du groupe avec l'Egypte. La Tunisie recevra l'Eswatini et les Pharaons iront défier le Niger.

Pour cette rencontre à domicile, Alain Giresse a décidé de rappeler Youssef Msakni, dont la dernière sélection remonte au 11 novembre 2017 (0-0 contre la Libye). Le milieu offensif, prêté en janvier par Al-Duhail SC (Qatar) au KAS Eupen (Belgique), avait manqué la Coupe du monde 2018 en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche en avril 2018. Il n’a refoulé les terrains que le 19 janvier dernier avec Eupen.

Mouez Hassen, le gardien de but de l'OGC Nice, fait également son retour. Son dernier match avec la sélection remonte au Mondial en Russie et à la rencontre perdue le 18 juin face à l'Angleterre (1-2). Le portier avait dû céder sa place à Farouk Ben Mustapha après seulement un quart d'heure de jeu en raison d'une blessure à l'épaule gauche. Il avait dû déclarer forfait pour le reste de la compétition.

« L'équipe attend de grandes choses de la part de Msakni »

« Nous devons prendre en considération ce que Msakni représente pour l'équipe nationale. Il a souffert d'une blessure grave, mais il est maintenant guéri. Nous devons lui donner l'opportunité de se remettre très vite et qu'il sache que l'équipe attend de grandes choses de sa part », a déclaré Alain Giresse à la BBC. L'ancien sélectionneur du Gabon, du Mali et du Sénégal a couché 26 noms sur sa liste.

« C'est une liste préliminaire, mais 80-90% des joueurs présents représenteront la Tunisie à la CAN. Je ne peux pas donner un pourcentage exact. Il appartient aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes et de montrer combien ils sont déterminés à vouloir représenter leur pays à la CAN », a précisé le technicien français.

Gardiens : Farouk Ben Mustapha, Mouez Hassen, Aymen Mathlouthi

Défenseurs : Wajdi Kechrida, Mohamed Dräger, Larry Azouni, Rami Bedoui, Yassine Meriah, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn, Ali Maaloul, Oussama Haddadi

Milieux : Mohamed Amine Ben Amor, Ellyes Skhiri, Aymen Ben Mohamed, Ferjani Sassi, Bilel Saidani