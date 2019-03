Législatives au Bénin: le comité restreint travaille à un projet de «sortie de crise»

Au Bénin, le 6 mars dernier, le chef de l’État Patrice Talon avait confié au président de l’Assemblée nationale, la mission de trouver avec les députés une porte de sortie pour la tenue de législatives ouvertes à tous les partis. Cette initiative fait suite à l’exclusion de tous les partis d’opposition du scrutin du 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome. La Cena a validé seulement deux listes, celles des deux partis de la majorité. Où en est la mission des élus ? Eléments de réponse.

Patrice Talon avait souhaité des propositions de sortie de crise pour le début de la semaine. Les choses ont pris un peu plus de temps, en raison de la méthodologie du président de l’assemblée.

Il commence par consulter tous les chefs de partis et organise la réunion du bureau et celle de la conférence des présidents. Un comité restreint de 5 membres prend le relais, chargé de la synthèse des propositions transmises par les partis politiques et d’élaborer un « projet consensuel » de sortie de crise.

Le comité qui semble vers la fin des travaux, est resté discret sur son travail. Des sources bien informées, nous indiquent « qu’on s’achemine par consensus vers des élections inclusives ».

Les propositions de lois qui seront déposées vont dans ce sens, complètent les mêmes sources. Il s’agirait de lois dérogatoires sur la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral.

Selon nos informations, le président de l’Assemblée nationale pourrait, sauf imprévu, tenir un point de presse ce vendredi et lundi les députés se réunissent en session extraordinaire.