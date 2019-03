Le centre du Mozambique frappé de plein fouet par le cyclone Idai

Le cyclone tropical Idai a fait au moins 19 morts et 70 blessés dans la province de Sofala, au centre du Mozambique. Il a frappé de plein fouet jeudi soir le chef-lieu Beira, quatrième ville du pays, laissant ses 500 000 habitants coupés du monde, sans électricité, téléphone ou liaisons aériennes.

Des rues inondées, des voitures noyées, des poteaux électriques renversés et des toitures arrachées. La ville de Beira offre un spectacle apocalyptique. Pendant près de 24 heures, elle a subi l'assaut de vents allant à plus de 190 kilomètres-heure et de pluies diluviennes.

Toujours pas de nouvelle de #Beira alors que la nuit va bientôt tomber sur l'extrémité occidentale du bassin Sud-Ouest de l'océan indien #cycloneIdai pic.twitter.com/K5GGp0gOqs cycloneoi.com (@Cycloneoi) 15 mars 2019

Selon Météo France, c'est le pire des scénarios qui s'est réalisé vendredi dans le centre du Mozambique, celui d'une marée de tempête. Le cyclone a atteint les côtes mozambicaines alors que la marée était haute provoquant une surélévation des eaux, à un niveau dévastateur. La marée s'est ensuite engouffrée dans le lit du fleuve Pungwe, à l'embouchure duquel se trouve Beira, pour se propager à l'intérieur de la province de Sofala, peuplée de plus d'un million et demi d'habitants.

🛰Vu de l'espace || Image à 10h UTC - Cyclone tropical #IDAI visible en bas à droite sur le #Mozambique . Vents destructeurs ont dépassé 190km/h et pluies diluviennes. A proximité de l'équateur des super-cellules orageuses https://t.co/mJiTiLPZaP pic.twitter.com/fpmstpbrsu Météo-France (@meteofrance) 15 mars 2019

Depuis près d'un mois, le Mozambique subit les pluies torrentielles de la dépression météorologique associée au cyclone Idai. Près de 70 personnes ont déjà trouvé la mort dans le centre et le nord du pays. Vendredi, le président de la République, Filipe Nyusi, a demandé l'aide de la communauté internationale pour faire face à cette catastrophe.