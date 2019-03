Saisie record de deux tonnes d’écailles de pangolin au Cameroun

Quatre personnes ont été arrêtées ce jeudi à Douala, alors qu’elles s’apprêtaient à vendre deux tonnes d’écailles de pangolin et 200 défenses d’ivoire. Une première pour l’association Laga, habituée aux saisies de centaines de kilos d’écailles.

Les trafiquants étaient sur le point de vendre leur marchandise, à Douala, quand ils ont été arrêtés. L’opération, menée conjointement par le ministère des Forêts et de la Faune et l’ONG The Last Great Ape (LAGA), s’est déroulée ce jeudi. Les deux tonnes d’écailles de pangolin et les 200 défenses d’ivoire étaient transportées à bord de deux véhicules: une camionnette et une voiture banalisée.

Eric Kaba Tah, directeur adjoint de l’ONG LAGA, a expliqué qu'ils étaient sur la trace de ces criminels depuis le début de l'année. C'est d'ailleurs la dixième arrestation de trafiquant depuis trois mois. « S'agissant de ces hommes, c'est leur première arrestation, mais ce sont des trafiquants de longue date. Ils regroupent les marchandises à Douala avant qu’elles ne partent pour l’exportation vers le Nigeria. »

Des écailles aux vertus médicinales contre le cancer

Les écailles du pangolin, fourmiller menacé d’extinction, sont très prisées en Asie du Sud-Est pour leurs supposées propriétés médicinales contre l’acné, le cancer et l’impuissance. Même si la valeur de cette saisie record a été estimée à 150 millions de francs CFA, la marchandise peut se vendre jusqu’à dix fois plus cher.

Actuellement auditionnés par la délégation régionale, les trafiquants risquent jusqu’à trois ans de prison ou une amende entre 3 et 10 millions de francs CFA.