Visite du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh en Somalie

Ismaël Omar Guelleh a conclu ce dimanche 17 mars une visite de deux jours en Somalie. Le président djiboutien a rencontré son homologue somalien Mohamed Farmajo, une rencontre qui signe le réchauffement des relations entre les deux pays après leur brouille de l’an dernier.

« Djibouti est un véritable ami, un allié, un frère », a déclaré le président somalien. Mohamed Farmajo et Ismaël Omar Guelleh se sont entretenus, face à face, pour évoquer les questions de coopération bilatérale, de sécurité et de développement.

Le président Omar Guelleh a également inauguré les nouveaux locaux de l’ambassade de Djibouti à Mogadiscio, un symbole après la brouille entre les deux pays. L’été dernier, la Somalie avait demandé à l’ONU de lever les sanctions internationales contre l’Erythrée. L’initiative avait fortement déplu à Djibouti qui a toujours un conflit territorial avec Asmara.

Mi-août, le président Farmajo s’était alors rendu en personne à Djibouti pour recoller les morceaux. Quelque part, la visite de ce week-end confirme que la brouille est terminée.

Mogadiscio a tout intérêt à garder de bonnes relations avec son voisin qui fournit un contingent de soldats à la force africaine Amisom, déployée en Somalie. De son côté, Djibouti doit éviter tout isolement. Le pays est en effet en conflit avec les Emirats arabes unis, très influents dans la région à cause du port de Doraleh.

Le petit Etat côtier est également un peu marginalisé suite à la paix signée entre l’Ethiopie et l’Erythrée.

Néanmoins, si depuis un an la paix progresse indéniablement dans la Corne de l’Afrique, on attend toujours un règlement final du conflit entre Djibouti et l’Erythrée.