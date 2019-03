Algérie: sous la pluie, la contestation se poursuit à Alger et dans le pays

En Algérie, c’est un nouveau vendredi de manifestation contre le régime. Les manifestants s’opposent à la prolongation du mandat d'Abdelaziz Bouteflika le temps d'une transition. Une nouvelle fois, la foule envahit la rue encadrée par un important dispositif policier alors que le camp du chef de l'Etat apparait de plus en plus divisé.

Plusieurs milliers de personnes sont déjà dans le centre de la capitale. Il y a beaucoup de femmes et d’enfants. Les manifestants portent des drapeaux algériens, ou ont autour du cou l’écharpe aux couleurs vert blanc et rouge. Les transports publics d’Alger, le tramway, le métro et le train sont à l’arrêt.

Ce vendredi matin, une pièce de théâtre intitulé « Liberté » a été jouée sur la place de la Grande Poste et d’immenses embouteillages se sont déjà formés à l’entrée de la ville. Malgré la pluie qui tombe, la mobilisation devrait être importante aujourd’hui encore.

L’appel à manifester a été lancé contre la prolongation du quatrième mandat, mais aussi contre la récupération politique de ces manifestations. Les premières pancartes que l’on peut voir depuis la fin de la matinée, c’est cette semaine encore pour demander le départ du système politique.

Division du pouvoir

Ce vendredi est donc encore une journée test pour le régime, pour le camp du président Bouteflika. Les critiques contre Ramtane Lamamra et Noureddine Bedoui, les deux nouveaux hommes forts du gouvernement, sont virulentes. Mais en dépit de la mobilisation importante la semaine dernière, la position de l’État n’a pas bougé d’un pouce, Abdelaziz Bouteflika restera à la tête du pays jusqu’à la fin de la transition. C’est aussi ce qu’a répété Ramtane Lamamra lors de sa tournée à l’étranger cette semaine.

Pourtant on sent des signes d’une profonde division, d’abord le gouvernement promis pour cette semaine n’a pas été annoncé. Ensuite, dans les rangs du FLM et du RND, les deux partis de l’alliance présidentielle, certains leaders ont déclaré qu’il fallait soutenir le mouvement populaire. La rue reste donc aujourd’hui un fort moyen de pression face à cette division.